松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、4月28日10時から「トンテキ定食」を販売する。「トンテキ定食」「がっつり食べたい」気持ちにこたえる、スタミナ満点のメニューが登場する。かつて松屋復刻メニュー総選挙で堂々の第3位に輝いた、伝説の「トンテキ」シリーズ。分厚い見た目からは想像できないほど、ジューシーで分厚い豚肉は、香ばしい旨みと、とろけるような脂身の甘みが口いっぱいに広がる。そ