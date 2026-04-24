俳優の寺本莉緒（24）の芸能生活10周年を記念した6年ぶりの写真集「RIO」（講談社）が発売された。俳優としての評価が上がっている彼女だが、実は2024年に一度は芸能界引退を考えていたという。引退を考えた理由から、夜職や悪女の役をやりたいという思い、そして今後グラビアや俳優として成し遂げたいものまで明かしてくれた。【写真13枚】久々グラビアということもあり、写真集は「攻め攻めです」。本人のお気に入りの一枚は…