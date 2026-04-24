漫才コンビ・ハイヒールのモモコ（62）が23日、大阪市内で行われた青木松風庵『みるく饅頭 月化粧』新CM発表会に出席した。【写真】『みるく饅頭 月化粧』の被り物…貴重な後ろ姿大平サブロー＆ハイヒール・モモコ大阪名物の『月化粧』は、2種類の豆をオリジナルブレンドした白あんに、ミルクの風味豊かな練乳と北海道産バターをたっぷり入れてしっとり焼き上げた和洋菓子。和と洋が調和したなめらかな優しい味わいのみるく