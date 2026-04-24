タレントの山之内すずが22日、都内で行われた『汗で病院あたりまえに委員会』発足式に出席。自身の“汗っかき”エピソードを明かし、会場の笑いを誘った。自身の「汗」エピソードを笑顔で語る山之内すず普段から汗に悩んでいるという山之内は、仕事中のトラブルについて聞かれると、夏場の街ブラロケでの出来事を回想。「カーキのズボンをはいてラーメン屋さんに入ったんですけど、座って食べている間も尋常じゃない汗をかいて