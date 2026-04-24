山之内すず、汗トラブルを告白 ズボン“びしょびしょ”＆足元に「汗の水たまり」
タレントの山之内すずが22日、都内で行われた『汗で病院あたりまえに委員会』発足式に出席。自身の“汗っかき”エピソードを明かし、会場の笑いを誘った。
自身の「汗」エピソードを笑顔で語る山之内すず
普段から汗に悩んでいるという山之内は、仕事中のトラブルについて聞かれると、夏場の街ブラロケでの出来事を回想。「カーキのズボンをはいてラーメン屋さんに入ったんですけど、座って食べている間も尋常じゃない汗をかいていて…」と切り出し、「立ち上がった時にズボンの色がありえないくらい変わっていて、びしょびしょになっていた」と苦笑いで振り返った。
さらに、撮影時のエピソードとして「サウナスーツみたいな素材のズボンをはいていた時は、汗を吸い込む余地がなくて、足元に汗の水たまりができた。あれはびっくりしましたね。汗っかきもここまでいったかと」と告白。「今だから笑えるけど、10代の時だったら泣いていたと思うくらい恥ずかしかった」と明るく語った。
同プロジェクトは、科研製薬株式会社、久光製薬株式会社、マルホ株式会社の3社が、日本臨床皮膚科医会、NPO法人多汗症サポートグループの協力のもと発足。汗に関する悩みを社会全体で理解し、適切な対処につなげていくことを目的としている。
同委員会は今後、WEBサイトでの情報発信や疾患啓発広告の展開、大規模意識調査「発汗白書」の公開、SNS（インスタグラム）を活用した若年層の声の可視化などを通じ、汗の悩みを気軽に相談できる社会づくりを目指すとしている。
自身の「汗」エピソードを笑顔で語る山之内すず
普段から汗に悩んでいるという山之内は、仕事中のトラブルについて聞かれると、夏場の街ブラロケでの出来事を回想。「カーキのズボンをはいてラーメン屋さんに入ったんですけど、座って食べている間も尋常じゃない汗をかいていて…」と切り出し、「立ち上がった時にズボンの色がありえないくらい変わっていて、びしょびしょになっていた」と苦笑いで振り返った。
同プロジェクトは、科研製薬株式会社、久光製薬株式会社、マルホ株式会社の3社が、日本臨床皮膚科医会、NPO法人多汗症サポートグループの協力のもと発足。汗に関する悩みを社会全体で理解し、適切な対処につなげていくことを目的としている。
同委員会は今後、WEBサイトでの情報発信や疾患啓発広告の展開、大規模意識調査「発汗白書」の公開、SNS（インスタグラム）を活用した若年層の声の可視化などを通じ、汗の悩みを気軽に相談できる社会づくりを目指すとしている。