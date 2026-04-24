女優の加藤あい（43）が24日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「最近仲間入りした @newbottega のピアスと @ludlow_official のパンツがお気に入り」と書き出した加藤。鏡越しの自撮りをアップした。「そして、随分昔に購入した @isabelmarant のジャケットもお気に入り。(10年近く経ってるかも…）」と紹介した。ファンからは「いつも可愛い」「変わらないね」「美しすぎる」「かわいい！！！！」「朝