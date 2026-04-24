福岡県内で不登校の児童・生徒が増加する中、様々な学びの形を応援する中学校が開校しました。コンセプトは「学校らしくない学校」です。 23日に開校したのは、大野城市立「みずほ中学校」です。地域の集会所を転用した校舎では、開校を記念して式典が行われました。みずほ中学校は、文部科学省が指定する「学びの多様化学校」です。不登校の経験がある子どもたちを受け入れて、学習指導要領にとらわれず、柔軟なカリキュラム