唐突に持論を述べさせていただくと、家庭内のデジタル機器で最も「邪魔者」扱いされやすいのは、無線LANルーターではないでしょうか？昨今、インテリアへの調和を意識した製品も増えていますが、依然として機能性が最優先される傾向にあり、大きなアンテナが突き出していたり、ステータスLEDが激しく明滅したりするものが少なくありません。メーカー様の努力は重々承知していますが、完全に空間へ溶け込む域に達している製品は、ま