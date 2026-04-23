松戸競輪場のナイターG1「第4回オールガールズクラシック」（優勝賞金1200万円、副賞含む）が24日、開幕する。唯一、昨年のガールズグランプリメンバーではない柳原真緒（28＝福井）。昨年は4つあるG1のうち3大会で決勝に乗っており、力は赤パンたちと同等の力を持つ。実際、今年もここまで25戦22勝7Vと結果を残している。それでも「状態的には満足とはいっていない。その中で勝てている感じ」と首をひねりながら振り返る。