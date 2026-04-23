スターツ出版は、LINEマンガ 2025 年間ランキング(連載)第1位を獲得した話題のWebtoon作品『枯れた花に涙を』の紙コミック版1・2巻を、2026年4月24日(金)に発売する。本作は、2026年4月時点で累計1.5億viewを突破した大ヒット作で、豪華フルカラーにて韓国版コミックスの内容を完全収録している。■『枯れた花に涙を』1巻・2巻著者：Gae＜1巻＞価格：1,078円(本体：980円＋税)＜2巻＞価格：1,078円(本体：980円＋税)【1巻 あらすじ