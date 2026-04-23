4月17日に発売された『乃木坂46川崎桜1st写真集 エチュード』（新潮社）が、4月27日付の「オリコン週間BOOKランキング」で1位にランクインした。（崎＝たつさき） 【画像】乃木坂46 川崎桜1st写真集、収録カット 本書は、五期生・川崎にとって初の写真集。フランスのニースとパリの2都市で撮影され、初々しい表情から、撮影が進むにつれて徐々に開放的になっていく変化も見どころである。大人びた一面と無垢な一