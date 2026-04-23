アジア大会に向けて、名古屋港に準備している選手が泊まる宿泊施設。23日、コンテナハウスの中が公開されました。 【写真を見る】アジア大会の選手村 コンテナハウスはどんな部屋？ アスリート委員が視察 ｢この形は初めて、記憶に残る大会になるのでは｣ 名古屋市港区の名古屋港ガーデンふ頭に並べられたコンテナハウス。開幕まで半年を切ったアジア大会の宿泊施設の整備が今、急ピッチで進んでいます。 （大石邦彦