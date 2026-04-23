アジア大会に向けて、名古屋港に準備している選手が泊まる宿泊施設。23日、コンテナハウスの中が公開されました。

【写真を見る】アジア大会の選手村 コンテナハウスはどんな部屋？ アスリート委員が視察 ｢この形は初めて、記憶に残る大会になるのでは｣

名古屋市港区の名古屋港ガーデンふ頭に並べられたコンテナハウス。開幕まで半年を切ったアジア大会の宿泊施設の整備が今、急ピッチで進んでいます。

（大石邦彦アンカーマン）

「車いすの方が通れるスロープもあります。入口が左右に1つずつあり、それぞれ4人宿泊可能。うなぎの寝床みたいな作りになっています」

コンテナハウスの中はどうなっている？

23日が初公開！コンテナハウスの中に入ってみると…



（大石）

「入ってすぐ正面にトイレがあり、左右の奥にベットが2つずつあり寝室に。大きな窓もあり開放的。木のいい香りがします」

コンテナ1つに、35平方メートルの部屋が2つ。1部屋にベッドは4つあります。天井も壁も扉も、木のぬくもりを感じさせる空間です。



（大石）

「エアコンもあり冷暖房完備。9月からなので暑いですからね。全体的に木造で、断熱材もしっかり入っていて、魔法瓶の家を目指しているとのことで、結構涼しいかもしれません」

アスリート委員が選手の視点でチェック

アジア大会の選手団約1万5000人のうち、このコンテナハウスには延べ2000人が宿泊予定。

23日は柔道女子の金メダリスト・谷本歩実さんら5人のアスリート委員が「選手の視点」でチェックしました。

（アジア・アジアパラ競技大会 アスリート委員 谷本歩実さん）

Q.目の肥えた選手村滞在者として、今回の宿泊施設どう思う？

「この形は初めて。選手たちにとっては記憶に残る大会になるのではと思う」



コンテナハウス200棟のうち、すでに180棟が設置され、全ての完成は8月上旬の予定です。整備費用は総額約82億円。大会の後は、観光用のコンテナホテルや災害時の活用などが予定されています。

もう1つの宿泊施設 大型クルーズ船「コスタ・セレーナ」

アジア大会では、コンテナハウスのほかに大型クルーズ船「コスタ・セレーナ」も選手団の宿泊施設になります。

1500の客室に約3800人が宿泊可能で、レストランやプール、スポーツジムも備えています。

「選手村」の建設を取りやめた今回のアジア大会。既存のホテルを活用し、約600億円の経費を削減する計画でしたが、「選手の交流拠点」と位置づけられたコンテナやクルーズ船の宿泊費は520億円と見込まれ、経費の大幅削減にはつながっていません。

ふるさと納税で“最も良い席”を

（愛知県 大村秀章知事 2025年12月）

「（県民へ）ありのままに説明し、理解をお願いする」



大会経費は総額3700億円と、当初の想定の約3倍に。愛知県と名古屋市の財源を圧迫しています。

愛知県は大会を盛り上げようと、メイン会場となる瑞穂公園陸上競技場で開幕イベントを実施。4月15日からは、ふるさと納税の返礼品に「全競技の全試合の最も良い席」を用意。4月22日時点で、延べ50人から200万円が寄せられています。



また、インターネットのプレイガイドでも、4月27日(月)からチケットの販売を開始。愛知県内への経済波及効果は約2兆円と試算される中、さらにその数字を伸ばせるかが注目されています。

アジア大会の開幕まで、あと149日です。

CBCテレビ「newsX」2026年4月23日放送より