ストーカー行為をしていた男が元交際相手を殺害したとみられる事件や、川崎ストーカー殺人事件などを受け、警察庁はこうした事案に対処する全国警察の担当者を集めた会議を開きました。警察庁は23日、ストーカー事案などの人身安全事案への対処を指揮する全国警察の司令塔を集めた会議を開きました。警察庁 山田好孝生活安全局長「この種の事案の取り扱いを誤った場合には、最悪の結果を招きかねません」「国民の不安も大きく、厳