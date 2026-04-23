俳優リュ・ジンが、ボーイズグループBTSのメンバーに似ていると話題の長男の近況を伝えた。去る4月22日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『ラジオスター』では、「パパGO！ ALLダディーPROJECT」特集が組まれ、リュ・ジン、俳優キ・テヨン、タレントのラッキー、コメディアンのソン・ハビンが出演した。【写真】“BTS・V似のイケメン”と話題のリュ・ジン次男この日、リュ・ジンは自身のYouTubeチャンネルのコメント欄を見る