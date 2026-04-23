韓国俳優の息子が“BTS・JIN似”と話題！ファンもすでにいる息子、芸能界デビューの予定は？
俳優リュ・ジンが、ボーイズグループBTSのメンバーに似ていると話題の長男の近況を伝えた。
去る4月22日、韓国で放送されたMBCのバラエティ番組『ラジオスター』では、「パパGO！ ALLダディーPROJECT」特集が組まれ、リュ・ジン、俳優キ・テヨン、タレントのラッキー、コメディアンのソン・ハビンが出演した。
この日、リュ・ジンは自身のYouTubeチャンネルのコメント欄を見るたびに切なくなると吐露した。
彼は、「息子たちが登場する動画がほとんどだが、大体『チャノ、立派に育ったね』『チャノだけ映してくれないか』『なぜお父さんを撮るんですか』といわれる」と語った。
続けて、「誰々に似ているという話も多い」とし、2人の息子に似ている芸能人として、BTSのJINやV、ボーイズグループTWSのドフンを挙げ、注目を集めた。
スタジオでは、リュ・ジンの過去の写真と2人の息子の姿が公開された。MCキム・グラは、「イケメンだね」として、「ポーズがすでに芸能人っぽい。子供たちの出演料を上げてやりなさい」と感嘆した。
特に、キム・グラは「もっと良いYouTubeチャンネルに出してやって」と冗談を言いながら、「子供たちは芸能界に興味はないのか」と尋ねた。
これに対し、リュ・ジンは「興味がないわけがない。長男は今年大学に進学したが、バークリー音楽大学に入学した。楽器やボーカルではなく、音楽ビジネス専攻だ」と明かした。
加えて、「ある日の夜、寝ずに起きていたので、部屋のドアを開けたら、作曲をしていた。なかなか良いビートを作っていた」と息子の作曲の実力を自慢げに語った。
（記事提供＝OSEN）