チームのSNSで報告陸上男子長距離の鈴木塁人（GMOインターネットグループ）が22日、チームの公式Xとインスタグラムに登場。人気グループのメンバーと同級生であることを明かすと、ファンの間に反響が広がった。GMOインターネットグループは元日のニューイヤー駅伝で初優勝。3区区間2位と貢献した鈴木は、チームのSNSで「鈴木塁人です！同級生なんです！！」と告白した。添えられた写真にともに写っているのは、9人組グロー