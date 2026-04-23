チームのSNSで報告

陸上男子長距離の鈴木塁人（GMOインターネットグループ）が22日、チームの公式Xとインスタグラムに登場。人気グループのメンバーと同級生であることを明かすと、ファンの間に反響が広がった。

GMOインターネットグループは元日のニューイヤー駅伝で初優勝。3区区間2位と貢献した鈴木は、チームのSNSで「鈴木塁人です！ 同級生なんです！！」と告白した。

添えられた写真にともに写っているのは、9人組グローバルボーイズグループ「&TEAM」のK。「あの頃に戻ったような気持ちで、スタート前は談笑 そしてゴールの群馬県庁で、“優勝”という最高の形で再会できました。2026年シーズンも、走りでたくさんの人を笑顔にします」と記すと、ファンから様々な声が寄せられた。

「同級生ツーショット素敵 それぞれの舞台で輝いていて最高」

「こん時のKくん楽しそうだったもんなぁ…」

「わぁ 素敵だーーー！」

「これは胸アツ」

「学生時代に切磋琢磨したお二人がこうしてお互い別の立場で再会するなんて本当に感動的だったな」

鈴木は青学大時代に箱根駅伝に3度出場し、2度の総合優勝を経験。Kは昨年9月にTBS世界陸上応援サポーターを務め、ニューイヤー駅伝ではTBS記念サポーターだった。97年生まれの2人は、流経大柏高の同級生。



（THE ANSWER編集部）