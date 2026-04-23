仙台管区気象台発表 【画像】東北地方のGWの天気は？、全国の今後の天気も ■向こう１か月の天候の見通し東北地方 （４/２５～５/２４） ＜予報のポイント＞ ・暖かい空気に覆われやすいため、向こう１か月の気温は高いでしょう。 ・高気圧に覆われやすいため、向こう１か月の日照時間は平年並か多いでしょう。 ＜向こう１か月の天候＞ ・天気は数日の周期で変わりますが、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。 ＜