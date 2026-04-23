女優の黒島結菜が２３日、東京・六本木蔦屋書店で主演映画「未来」（５月８日公開、瀬々敬久監督）の公開直前プレミアムトークイベントに出席。一般招待客を前に「こんなこじんまりとした近い距離で皆さんとお会いできてうれしいです」とほほ笑んだ。来場者からのＱ＆Ａコーナーも設けられた。作品にちなみ、”未来”という言葉のイメージに変化があったかと問われると、「今まではよく分からないというか、想像してもしきれな