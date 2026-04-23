TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が22日、放送された。巨漢芸人のママタルト大鶴肥満（34）が「日本一の巨体探し」に登場した。肥満は現在195キロで、芸能界屈指の巨漢として知られる。文字通り、肥満は「日本一の巨体探し」を実行。大阪の「ぽっちゃりキャバクラ」へ探索に行った。肥満が階段を上がり、店内に入るとそこには身長157センチ、体重187キロのきてぃさん（30）が鎮座していた。きてぃさんは