TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が22日、放送された。巨漢芸人のママタルト大鶴肥満（34）が「日本一の巨体探し」に登場した。

肥満は現在195キロで、芸能界屈指の巨漢として知られる。文字通り、肥満は「日本一の巨体探し」を実行。大阪の「ぽっちゃりキャバクラ」へ探索に行った。

肥満が階段を上がり、店内に入るとそこには身長157センチ、体重187キロのきてぃさん（30）が鎮座していた。きてぃさんは「194までいったんですよ。実はちょっと1カ月前ぐらい前いったんですけど、200キロいくのにちょっとビビりすぎて、ちょっと落としたんですよ」と告白。肥満は「分かるわぁ。みんな他人事だから、言われますよ。190超えたあたりで『200いけよ』って言うじゃないですか。いやその、俺の人生だから。あんた、200やってみろよ」と語り、意気投合していた。

放送後、きてぃさんがXを更新。「なんと今週の水曜日のダウンタウンに 出演させて頂きました 肥満ちゃんとても気があってLOVE このあるある語れたの 人生初でした笑 上には上がおった、、」とポスト。続けて別のポストで「念願の大鶴肥満さん 生でお会いできて感激 めっちゃおっきかった！！！！負けました！！」とつづり、肥満とのツーショットを公開。その写真には「あたしたち健康第一」とキャプションがあった。