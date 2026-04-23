Ｊ２ジュビロ磐田の三浦文丈新監督（５５）が２３日、静岡・磐田市内での練習後に取材に対応。志垣良前監督（４５）の退任に伴うコーチからの昇格に「スタッフとして責任を感じている。逃げるわけにはいかない」と厳しい表情で話した。志垣前監督は１９日のＪ１清水との強化トレーニングマッチ後に「選手を躍動させることができていない」と藤田俊哉スポーツダイレクター（５４）に相談。協議を重ねた結果、退任が決まった。１