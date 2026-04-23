Ｊ２ジュビロ磐田の三浦文丈新監督（５５）が２３日、静岡・磐田市内での練習後に取材に対応。志垣良監督（４５）の退任に伴うコーチからの昇格に「スタッフとして責任を感じている。逃げるわけにはいかない」と厳しい表情で話した。

志垣監督は１９日のＪ１清水との強化トレーニングマッチ後に「選手を躍動させることができていない」と藤田俊哉スポーツダイレクター（５４）に相談。協議を重ねた結果、退任が決まった。１８日の大宮戦で逆転勝ちして「やることが選手に浸透してきている」と、コーチとしても手応えを感じていただけに、「正直ビックリしました」

昨季も、成績が低迷していた横浜ＦＣ（当時Ｊ１）でコーチを務め、７月に監督に昇格している。今回も「だれかがやらないといけない」と引き受けた。この日の実戦形式の練習でも「チャンスを逃すな」と大声を出して指示。「上向きに改善し、土台を作って次につなげたい」と前を向いた。

さっそく２５日にはＪ３岐阜をホームで迎え撃つ。磐田市内の小学５、６年生が授業の一環として一斉観戦する予定。「４連勝できるよう頑張りたい。ゴール前のシーンを多くして、スタジアムのサポーターが熱い気持ちを感じるサッカーをしたい」と必勝を期した。