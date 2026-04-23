2027年度に卒業予定の大学生を対象に、マイナビと日本経済新聞が共同で調査した「就職企業人気ランキング」がまとまりました。それによりますと、北陸エリアのランキングで、1位となったのは石川県白山市に本社を置くドラッグストアチェーン「クスリのアオキ」でした。「クスリのアオキ」は全国28府県に1124店舗を展開するドラッグストアチェーンで、2026年度は過去最多の1013人の新入社員となりました。「クスリのアオキ」はこの