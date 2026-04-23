〈食感で差別化来店動機を創出〉ダスキンが展開するミスタードーナツは、新商品発表会を開催し、“新感覚コレクション”としてドーナツ「サクぽふん」とフローズンドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」を発表した。発売は4月27日から。価格は「サクぽふん」がテイクアウト248円（店内253円）、「シャリもぐフルーツフローズン」が同680円（同693円）。“新感覚コレクション”4品同社は創業55周年を機に、新ブランドスローガ