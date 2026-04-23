お笑いタレントの大平サブロー（７０）と、漫才コンビ・ハイヒールのモモコ（６２）が２３日、大阪市内で「みるく饅頭月化粧」の新ＣＭ発表会に出席した。サブローに加え、モモコが同商品の新たなイメージキャラクターに。大阪では“１・５秒に１個売れるお土産”として有名な菓子のＣＭ登板に、モモコは「毎日のように月化粧を差し入れに持っていって、みんなからいつも『回し者か』『ＣＭ狙ってんのか』って言われたんです