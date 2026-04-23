20日の地震で後発地震注意情報が発表されている中、青森・八戸市の被害にあった建物では今後の地震への備えが進められていました。記者リポート：こちら八戸市の公会堂に来ています。舞台なんですが、黒い幕の後ろ側、剥き出しになっている部分があります。本来ここには畳1枚ほどのパネルがあったということです。コンサートやライブなどで使われる八戸市公会堂では、地震の影響で舞台の後ろ側に貼られていた一畳ほどのパネルが約2