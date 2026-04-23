23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円高の5万9860円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 64253.47円ボリンジャーバンド3σ 61299.11円ボリンジャーバンド2σ 59860.00円23日夜間取引終値 59585.86円22日日経平均株価現物終値 59340.00円5日移動平均 58344.76円ボリンジャーバンド1σ 58140.00円一目均衡表・転換線 55