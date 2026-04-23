日経225先物テクニカルポイント（23日夜間取引終了時点）
23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円高の5万9860円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
64253.47円 ボリンジャーバンド3σ
61299.11円 ボリンジャーバンド2σ
59860.00円 23日夜間取引終値
59585.86円 22日日経平均株価現物終値
59340.00円 5日移動平均
58344.76円 ボリンジャーバンド1σ
58140.00円 一目均衡表・転換線
55390.40円 25日移動平均
55280.00円 一目均衡表・基準線
54972.67円 75日移動平均
54970.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54650.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52436.04円 ボリンジャーバンド-1σ
49481.69円 ボリンジャーバンド2σ
49259.50円 200日移動平均
46527.33円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
64253.47円 ボリンジャーバンド3σ
61299.11円 ボリンジャーバンド2σ
59860.00円 23日夜間取引終値
59585.86円 22日日経平均株価現物終値
59340.00円 5日移動平均
58344.76円 ボリンジャーバンド1σ
58140.00円 一目均衡表・転換線
55390.40円 25日移動平均
55280.00円 一目均衡表・基準線
54972.67円 75日移動平均
54970.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54650.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52436.04円 ボリンジャーバンド-1σ
49481.69円 ボリンジャーバンド2σ
49259.50円 200日移動平均
46527.33円 ボリンジャーバンド3σ
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