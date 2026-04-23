　23日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比60円高の5万9860円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

64253.47円　　ボリンジャーバンド3σ
61299.11円　　ボリンジャーバンド2σ
59860.00円　　23日夜間取引終値
59585.86円　　22日日経平均株価現物終値
59340.00円　　5日移動平均
58344.76円　　ボリンジャーバンド1σ
58140.00円　　一目均衡表・転換線
55390.40円　　25日移動平均
55280.00円　　一目均衡表・基準線
54972.67円　　75日移動平均
54970.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
54650.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
52436.04円　　ボリンジャーバンド-1σ
49481.69円　　ボリンジャーバンド2σ
49259.50円　　200日移動平均
46527.33円　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース