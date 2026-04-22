東急百貨店が、渋谷ヒカリエ内の商業施設「渋谷ヒカリエ ShinQs」の店舗名称を「ShinQs by TOKYU DEPARTMENT STORE」に変更し、百貨店屋号を復活させると発表した。6月11日付で新名称となる。【画像をもっと見る】東急百貨店は、1934年に関東初となる本格的ターミナルデパート「東横百貨店」を開業して以来、東急線沿線を中心に約90年間百貨店事業を手掛けてきた。今回名称を変更する渋谷ヒカリエ ShinQsは、2012年に開業した