ＣＦで支援を募っている小田原北高校野球部学校統合により今春新たなスタートを切った神奈川県立小田原北高校（小田原市栢山）野球部が、用具刷新のための費用をクラウドファンディング（ＣＦ）で募っている。８０万円を目標額とし、新校名入りのバッグや捕手の防具に充当する考え。返礼品には工業高校の技術を生かしたオリジナルコースターなどが用意されており、「最初の夏」に向けて支援を求めている。同校は本年度、小田原