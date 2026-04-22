◆パ・リーグ日本ハム―楽天（２２日・エスコンフィールド）楽天の浅村栄斗内野手が勝ち越しの３号ソロを放った。同点の８回先頭。浅村はカウント２―１からの４球目、田中が投じた真ん中高め１５２キロ直球を完璧に捉えた。左翼への勝ち越しソロ。頼れるベテランの２試合連続アーチで試合を動かした。