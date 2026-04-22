石川・能登町の漁師は、船を操業中に遭遇した“海の王者”シャチの動画を公式Xに投稿。注目を集めています。石川県能登町の沖合で撮影された映像。背びれを水面に出し、泳いでいるのはイルカの群れでしょうか？すると…「えぐい、えぐい、えぐい、えぐい！」大きな体に、黒と白の模様、そして豪快な潮吹き。そう、「海の王者」とも呼ばれる「シャチ」です。撮影した漁師によると、確認できたシャチは3頭。体長7〜8メートルほどだと