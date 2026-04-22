春の陽気となった22日の県内。日中は各地で20度を超え、朝との寒暖差が大きくなりました。一方、わずかな量の黄砂が確認されています。高気圧におおわれ各地で陽射しが届いた、22日朝の県内。放射冷却の影響で冷え込みが強まり、最低気温は阿賀町津川で0度、魚沼市守門で0.8度を観測しました。一方で、最高気温は上越市高田や、魚沼市小出、阿賀町津川で24度を上回るなど、各地で5月上旬から6月中旬並みの暖かさとなりました。まち