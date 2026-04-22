NZドル円は3月の高値を更新＝オセアニア為替概況 NZドルは昨日の第1四半期CPIの伸びを受けて、上昇が進む展開。3月18日および昨日は94.20円の売りが上値を抑えていたが、今日午後に94.219円まで上昇しており、94.50円台を付けた2月10日以来の高値圏となっている。 対ドルでは昨日NY市場での下げ分を解消し、0.5921ドルを付ける動き。先週からの上値抵抗水準0.5920/30ドルに今日も上値を抑えられているが、高値圏でのもみ合い