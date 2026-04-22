青森県は22日、東北町の養鶏場で発生した高病原性鳥インフルエンザの疑い事例について、遺伝子検査の結果、陽性だったと発表した。養鶏場が飼育する採卵鶏約23万羽の殺処分を開始した。養鶏場から半径10キロ圏内にある2農場の計約12万羽の搬出を制限した。21日午前、養鶏場から「16日から死ぬ鶏が増えている」と県に通報があり、簡易検査で10羽全ての陽性を確認した。県は当初、飼育数を約27万羽と公表したが、精査した結果、