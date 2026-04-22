兵庫所属の女性ジョッキー、佐々木世麗騎手＝＝園田・尾林幸二厩舎＝は、４月２２日の園田競馬１Ｒ（サラ４歳上Ｃ２、ダート１４００メートル）で１１番人気、単勝５２４０円のマインドユアリズム（牝５歳、園田・田中範雄厩舎、父マインドユアビスケッツ）で勝利を飾った。直線で最内を鋭く伸び、今年の２２勝目をマーク。２着には７番人気のエクスプロラベスト、３着は４番人気のアンニーナで３連単は３７万５４１０円の高額