ロシアのプーチン大統領は、ウクライナ侵攻について「どのように終わるか知っている」と述べ、侵攻の終了を決めるのはロシアであるとの姿勢をアピールしました。ロシアプーチン大統領「（軍事作戦が）どのように終わるか知っているが、公言しない」プーチン大統領は21日、具体的な最終プランを持っていることを示唆して、「我々は自ら設定した目標に向かって取り組むだけだ。目標が達成されると確信している」とアピールしました