image: generated at Flow 「まだ春なのに…？」とビビるほどの陽射しを感じたり、気温40度以上の呼び方が｢酷暑日｣に決まったりと、今夏も「ひどい」暑さが予想されます。そんな夏が近づくと気になるのが、エアコンの調子。「去年より効きが悪い気がする…」と感じながら使い続けていませんか。実はそのエアコン、今こそ買い替えのタイミングかも。というのも来年から「ルールの大改正」が始