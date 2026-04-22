きょう4月22日（水）よる10時 第3話を放送 波瑠と麻生久美子がダブル主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時放送）。人生の未練を解消するため、涼子（麻生久美子）の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）を探すルナ（波瑠）と涼子。第3話では、二人は大阪・通天閣の麓にある「ジュエリーサトウ」を訪れ、彫金師の辰雄（山口馬木也）と、跡継ぎの信一（岩瀬洋志）に出会う。その夜