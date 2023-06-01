サンリオが自社の人気キャラクターを活用して、ゲーム事業に参入すると発表しました。サンリオは21日、自社のゲームブランド「Sanrio Games」を立ち上げたと発表しました。第一弾として、2026年秋にニンテンドースイッチとスイッチ2向けのゲームソフト「サンリオ パーティランド」を世界同時発売します。2026年度中に第2弾も発売する予定で、今後3年間で10タイトル程度のリリースを予定しています。サンリオは「グッズやテーマパー