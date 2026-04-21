トランプ米大統領【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、CNBCテレビのインタビューで、米国が拿捕したイラン関連船に「あまり良くない物が積まれていた。おそらく中国からの贈り物だ」と発言した。イランに供与される武器を示唆した可能性がある。トランプ氏は米中関係が良好な中での出来事で「少し驚いた」と語った。中国の習近平国家主席とは「理解し合っていると思っていたが、戦争とはそういうものだ」とも述べた。