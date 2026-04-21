5月14日に告示される県知事選挙を前に、立候補を予定する人に向けた説明会が開かれ、3つの陣営が参加しました。説明会にはすでに立候補を表明している現職の花角英世知事、土田竜吾県議安中聡元五泉市議、3人の陣営の関係者が参加。政見放送や選挙用の車に取り付ける看板のルールなどが説明されました。県選挙管理委員会の八幡己津子書記長は「立候補者は公職選挙法の規定を順守してもらい公正な選挙が行われるようお願いし