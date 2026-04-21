レグザ 2026年 春夏新商品発表会の登壇者ら。左から順にTVS REGZA 取締役副社長の石橋泰博氏、元サッカー選手の稲本潤一さん、タレントの稲村亜美さん、TVS REGZA 取締役副社長の笹川知之氏TVS REGZAは4月21日、次世代技術「RGB Mini LED」や生成AIを搭載したハイエンド機を含む薄型テレビ「レグザ」新製品5モデルを一挙発表しました。5月22日から順次発売します。価格はオープン。2026年の「レグザ」も、アイドルグループ「Snow M