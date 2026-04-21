モンテディオ山形の相田健太郎社長による記者への不適切発言をめぐり、モンテディオ山形は21日夕方会見を開き、相田社長について、4か月間、月収の30％を自主返納する処分としたことを発表しました。記者会見は、21日午後6時から開かれています。相田社長をめぐっては、新スタジアム建設の取材に関連し、記者を恫喝したと一部週刊誌で報じられました。その後、ホームページ上で「誤解を招く表現があった」などと認め、