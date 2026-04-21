元TBSの石井大裕アナウンサー（40）が21日、都内で行われた教育関連企業「LOCOK」の記者発表会に出席。ゼネラルマネジャー（GM）を務める「LOCOK陸上競技クラブ」の新体制発足を発表した。新監督兼コーチには女子競歩で五輪3大会連続出場の岡田久美子氏が就任し、愛知・名古屋アジア大会代表の梅野倖子（23）の指導にあたる。岡田氏は「オリンピックに出場し、日本記録を更新してきましたが、その裏にはやはり苦しい時期もたく