中国国旗【北京共同】中国外務省の郭嘉昆副報道局長は21日の記者会見で、高市早苗首相が靖国神社に「真榊」と呼ばれる供物を奉納したことについて「断固反対し、厳しく非難する」と述べ、日本に強く抗議したことを明らかにした。日本政府が武器輸出の原則容認につながる防衛装備移転三原則と運用指針を改定したことに関しても「深刻な懸念」を表明した。記者会見する中国外務省の郭嘉昆副報道局長＝21日、北京（共同）