２１日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２．９５ポイント（０．０７％）高の４０８５．０８ポイントと小幅に続伸した。３月１３日以来、約１カ月ぶりの高値水準を回復している。米イランの和平協議再開の見通しが投資家心理の支えとなる流れ。米国との協議に消極的だったイランの高官は２０日、海外メディアのインタビューに対し、パキスタンで開催される戦闘終結に向けた再協議に出席することを検討し