俳優・黒沢年雄（82）が20日に自身のブログを更新。京都府南丹市で行方不明になった市立園部小の安達結希さん（11）の遺体を遺棄したとして死体遺棄容疑で父親の安達優季容疑者（37）が逮捕された事件の報道のあり方について言及した。黒沢は「京都の小学生の殺人問題！毎日毎日…朝から晩まで放映…悲しくて観てて辛くないですか！しつこいくらいのテレビ報道は不幸を喜んで報道しているとしか僕には思えません…」と投げか